Марсель интересуется четырехкратным победителем Лиги чемпионов

Французский «Марсель» интересуется центральным защитником английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном, сообщает испанское издание Fichajes.

Трансфер может состояться уже в январе 2024 года, но источник отмечает, что 30-летний футболист настроен остаться в «Ман Юнайтед», несмотря на недостаток игровой практики. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что Рафаэлем Вараном интересуется «Бавария».

В сезоне 2023/24 четырехкратный победитель Лиги чемпионов провел лишь 12 матчей (655 игровых минут) в составе «красных дьяволов», отметившись 1 забитым мячом. Он пропустил почти месяц из-за травмы, детали которой не разглашаются.