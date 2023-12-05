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  4. Марсель интересуется четырехкратным победителем Лиги чемпионов
Англия
05 декабря 2023, 13:10 |
508
0

Марсель интересуется четырехкратным победителем Лиги чемпионов

Рафаэль Варан может покинуть МЮ и вернуться на родину

05 декабря 2023, 13:10 |
508
0
Марсель интересуется четырехкратным победителем Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Французский «Марсель» интересуется центральным защитником английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном, сообщает испанское издание Fichajes.

Трансфер может состояться уже в январе 2024 года, но источник отмечает, что 30-летний футболист настроен остаться в «Ман Юнайтед», несмотря на недостаток игровой практики. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что Рафаэлем Вараном интересуется «Бавария».

В сезоне 2023/24 четырехкратный победитель Лиги чемпионов провел лишь 12 матчей (655 игровых минут) в составе «красных дьяволов», отметившись 1 забитым мячом. Он пропустил почти месяц из-за травмы, детали которой не разглашаются.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Fichajes.net
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