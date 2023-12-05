Марсель интересуется четырехкратным победителем Лиги чемпионов
Рафаэль Варан может покинуть МЮ и вернуться на родину
Французский «Марсель» интересуется центральным защитником английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном, сообщает испанское издание Fichajes.
Трансфер может состояться уже в январе 2024 года, но источник отмечает, что 30-летний футболист настроен остаться в «Ман Юнайтед», несмотря на недостаток игровой практики. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что Рафаэлем Вараном интересуется «Бавария».
В сезоне 2023/24 четырехкратный победитель Лиги чемпионов провел лишь 12 матчей (655 игровых минут) в составе «красных дьяволов», отметившись 1 забитым мячом. Он пропустил почти месяц из-за травмы, детали которой не разглашаются.
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