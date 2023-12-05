37-летний Жиру рассказал, что заставит его завершить карьеру в сборной

Лучший бомбардир в истории сборной Франции (56 голов за «трехцветных») Оливье Жиру хочет на мажорной ноте завершить выступления за национальную команду.

«Я не строю никаких планов, кроме краткосрочных. Самое главное — быть в форме и быть конкурентоспособным, предстоящий чемпионат Европы — это цель.

Мы почти выиграли Евро в 2016 году, и это трофей, который я хотел бы завоевать вместе с Францией. Возможно, это будет мой последний турнир, но я не могу сказать вам, что будет потом», — поделился Жиру с TéléFoot.

Также в комментарии RMC Sport 37-летний форвард признался, что готовит себя к прощанию со сборной. «Мне просто не хватает победы на Евро. Если мы выиграем его, я уйду. Вероятно, это случится, даже если мы не дойдем до конца. Я извлекаю максимум из каждой минуты. Некоторым ребятам я сказал, что, если мы выиграем чемпионат мира 2022 года, я уйду из спорта. Но я жажду титулов со своей страной», – признался опытный футболист.

Добавим, что Жиру выступает за «Ле Бле» на протяжении 12 лет, с ноября 2011-го, проведя за это время 129 матчей и приняв участие в шести крупных турнирах, в том числе победном ЧМ-2018.