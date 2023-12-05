ФОТО. Теннисист с самым яркими именем в истории спорта женился

Американский теннисист Теннис Сандгрен женился.

Избранницей 32-летнего спортсмена стала блогер Кристианна Берки. Церемония прошла 2 декабря.

«Мое сердце сегодня так невероятно радостно. Воистину счастлив без слов», – написал Сандгрен в инстаграме.

Теннис Сандгрен наиболее известен выходами в 1/4 финала Australian Open (2018, 2020). На его счету один титул ATP и 15 побед на челленджерах. Сандгрен поднимался на 41 строчку мирового рейтинга.