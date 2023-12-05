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  4. ФОТО. Теннисист с самым яркими именем в истории спорта женился
ATP
05 декабря 2023, 13:08 |
457
0

ФОТО. Теннисист с самым яркими именем в истории спорта женился

Теннис Сандгрен отгулял свадьбу

05 декабря 2023, 13:08 |
457
0
ФОТО. Теннисист с самым яркими именем в истории спорта женился
Getty Images/Global Images Ukraine. Теннис Сандгрен

Американский теннисист Теннис Сандгрен женился.

Избранницей 32-летнего спортсмена стала блогер Кристианна Берки. Церемония прошла 2 декабря.

«Мое сердце сегодня так невероятно радостно. Воистину счастлив без слов», – написал Сандгрен в инстаграме.

Теннис Сандгрен наиболее известен выходами в 1/4 финала Australian Open (2018, 2020). На его счету один титул ATP и 15 побед на челленджерах. Сандгрен поднимался на 41 строчку мирового рейтинга.

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Теннис Сандгрен свадьба фото lifestyle
Источник Instagram
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