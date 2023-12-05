ATP05 декабря 2023, 13:08 |
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ФОТО. Теннисист с самым яркими именем в истории спорта женился
Теннис Сандгрен отгулял свадьбу
05 декабря 2023, 13:08 |
457
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Американский теннисист Теннис Сандгрен женился.
Избранницей 32-летнего спортсмена стала блогер Кристианна Берки. Церемония прошла 2 декабря.
«Мое сердце сегодня так невероятно радостно. Воистину счастлив без слов», – написал Сандгрен в инстаграме.
Теннис Сандгрен наиболее известен выходами в 1/4 финала Australian Open (2018, 2020). На его счету один титул ATP и 15 побед на челленджерах. Сандгрен поднимался на 41 строчку мирового рейтинга.
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