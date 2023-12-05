Помощник Моуриньо рассказал о разговоре, который изменил Бензема

Жозе Мораиш, бывший помощник Жозе Моуриньо в «Реале», поведал об одной беседе между главным тренером «сливочных» и Каримом Бензема, после которой французский форвард превратился в машину для забивания голов.

«Бензема был игроком, которого очень любили и болельщики, и президент Флорентино Перес, но он не забивал много голов. Моуриньо хотел поговорить с Бензема об этом, и я выступил в роли переводчика, так как говорил по-французски.

Моуриньо сказал Бензема: «Ты должен забивать голы, разве не так?», на что нападающий ответил: «Сэр хочет, чтобы я забивал голы?». «Конечно, я хочу, чтобы ты забивал голы, для чего ты здесь? Чтобы забивать голы, ты же нападающий», – сказал Моуриньо, и Бензема пробурчал «Ну, ладно. Если вы хотите, чтобы я забивал голы, я буду это делать».

Мораиш объяснил, что после этого разговора Бензема изменил свое отношение к игре. «Он был отличным игроком, но он не очень понимал, что от него хотят. Его задачей было просто забивать голы. Он выходил на поле, чтобы только играть, но забивать голы было вторично. Он создавал голевые ситуации, а затем отдавал мяч другим, чтобы те забивали голы.

После этого разговора Бензема стал понимать, чего хочет тренер. Так он и начал, с этой простоты», – сказал Мораиш.

Отметим, что Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года. В первом сезоне он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах во всех турнирах. Жозе Моуриньо начала работать в мадридском клубе с лета 2010 года. В сезоне 2010/11 Бензема забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

Жозе Мораиш известен украинским болельщикам как бывший тренер «Карпат».