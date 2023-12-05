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  4. Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»
Испания
05 декабря 2023, 11:58 |
148
2

Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»

Рубен Бараха заявил, что даст резервистам шанс в матче Кубка Испании

05 декабря 2023, 11:58 |
148
2
Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха заявил, что даст резервистам шанс в матче Кубка Испании против «Аросы»:

«Этот матч является возможностью получить минуты для футболистов, которые не так часто играют в чемпионате. Но тот, кто сыграет завтра, должен выйти на матч с правильным настроем, ведь мы обязаны пройти дальше. В этом матче сыграет Каньос, и я уверен, что он спрогрессирует и покажет лучшую версию себя, чего мы также ожидаем от Амаллы, Яремчука и Гильямона».

Ранее главный тренер «летучих мышей» хвалил Романа Яремчука.

Матч «Ароса» – «Валенсия» состоится 5 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Роман Яремчук Рубен Бараха Кубок Испании по футболу Валенсия
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potemkin78
зря он уходил из Гента, он повторил ошибку Шевченко
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Remark
Та вже пора йому прокидатися. Скільки можна х.й страждати на полі.
Хочу, навіть на піку форми не можна було сказати, що він грає топово, особливо за збірну.
Добре, що є Довбик!
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+2
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