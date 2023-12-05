Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха заявил, что даст резервистам шанс в матче Кубка Испании против «Аросы»:

«Этот матч является возможностью получить минуты для футболистов, которые не так часто играют в чемпионате. Но тот, кто сыграет завтра, должен выйти на матч с правильным настроем, ведь мы обязаны пройти дальше. В этом матче сыграет Каньос, и я уверен, что он спрогрессирует и покажет лучшую версию себя, чего мы также ожидаем от Амаллы, Яремчука и Гильямона».

Ранее главный тренер «летучих мышей» хвалил Романа Яремчука.

Матч «Ароса» – «Валенсия» состоится 5 декабря в 22:00 по киевскому времени.