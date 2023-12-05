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Чемпионат Европы
05 декабря 2023, 11:24 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:29
462
0

В мяч Евро-2024 будет встроен чип для фиксации игры рукой и офсайда

Эта технология точно пригодится арбитрам

05 декабря 2023, 11:24 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:29
462
0
В мяч Евро-2024 будет встроен чип для фиксации игры рукой и офсайда
Getty Images/Global Images Ukraine

В официальный мяч чемпионата Европы по футболу 2024 года будет встроен специальный чип для фиксации игры рукой и офсайда, сообщает британское издание The Times.

Этот чип будет работать вместе с новой технологией отслеживания движения конечностей, которая дает 3D изображение тела футболистов. Арбитры, у которых была возможность протестировать чудо-мяч, были приятно удивлены нововведениями, которые он может привнести в футбол.

Евро-2024 состоится в июне-июле 2024 года. Турнир будут принимать поля Германии. Матч-открытие чемпионата между сборными хозяйки турнира и Шотландии состоится 14 июня 2024 года в Мюнхене.

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Евро-2024 чемпионат Европы по футболу мячи судьи (арбитры)
Источник The Times
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