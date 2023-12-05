В мяч Евро-2024 будет встроен чип для фиксации игры рукой и офсайда

В официальный мяч чемпионата Европы по футболу 2024 года будет встроен специальный чип для фиксации игры рукой и офсайда, сообщает британское издание The Times.

Этот чип будет работать вместе с новой технологией отслеживания движения конечностей, которая дает 3D изображение тела футболистов. Арбитры, у которых была возможность протестировать чудо-мяч, были приятно удивлены нововведениями, которые он может привнести в футбол.



Евро-2024 состоится в июне-июле 2024 года. Турнир будут принимать поля Германии. Матч-открытие чемпионата между сборными хозяйки турнира и Шотландии состоится 14 июня 2024 года в Мюнхене.