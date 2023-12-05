ITF05 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:41
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Катерина Володько – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае
05 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:41
246
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5 декабря украинская теннисистка Катерина Володько (№269 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ) в основной сетке.
В первом круге соперницей украинки, которая преодолел квалификацию, будет Мария Тимофеева. Время начала поединка – 10:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Арианне Хартоно из Нидерландов (№178 WTA).
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