Катерина Володько – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 декабря украинская теннисистка Катерина Володько (№269 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ) в основной сетке.

В первом круге соперницей украинки, которая преодолел квалификацию, будет Мария Тимофеева. Время начала поединка – 10:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Арианне Хартоно из Нидерландов (№178 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА