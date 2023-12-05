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ITF
05 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:41
246
0

Катерина Володько – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае

05 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:41
246
0
Катерина Володько – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катерина Володько

5 декабря украинская теннисистка Катерина Володько (№269 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ) в основной сетке.

В первом круге соперницей украинки, которая преодолел квалификацию, будет Мария Тимофеева. Время начала поединка – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Арианне Хартоно из Нидерландов (№178 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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