Нива Тернополь получила главного тренера

В должность главного тренера «Нивы» Тернополь вступил Александр Стахив.

Пресс-служба клуба информирует, что специалист после получения тренерской лицензии категории «А» избавлялся от приставки «исполняющего обязанности». Ранее он также работал помощником главного тренера команды.

42-летний Стахив вошел в тренерский штаб «Нивы» в 2018 году. Он также работал в «Самборе», юношеских командах «Кристалла» и «Краматорска».

Первый этап в Первой лиге Украины «Нива» завершила на 8-м месте в группе А и сыграет во второй половине сезона в группе выбывания.