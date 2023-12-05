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  4. Даяна Ястремская – Тифани Леметр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 декабря 2023, 09:25 |
227
0

Даяна Ястремская – Тифани Леметр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Анже

05 декабря 2023, 09:25 |
227
0
Даяна Ястремская – Тифани Леметр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

В первом раунде основы украинка сыграет против Тифани Леметр из Франции (№507 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Альби – Доден. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ралуки Георгианы Сербан из Кипра (№185 WTA).

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Источник Sport.ua
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