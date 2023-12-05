Даяна Ястремская – Тифани Леметр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Анже
5 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).
В первом раунде основы украинка сыграет против Тифани Леметр из Франции (№507 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Альби – Доден. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ралуки Георгианы Сербан из Кипра (№185 WTA).
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