Даяна Ястремская – Тифани Леметр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

В первом раунде основы украинка сыграет против Тифани Леметр из Франции (№507 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Альби – Доден. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ралуки Георгианы Сербан из Кипра (№185 WTA).

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