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Англия
05 декабря 2023, 03:51 | Обновлено 05 декабря 2023, 04:14
31
0

В этом сезоне АПЛ уже показали больше красных карточек, чем за весь прошлый

В этом году игроки играют жестче?

05 декабря 2023, 03:51 | Обновлено 05 декабря 2023, 04:14
31
0
В этом сезоне АПЛ уже показали больше красных карточек, чем за весь прошлый
Getty Images/Global Images Ukraine

Интересную статистику опубликовало издание Opta. По его информации, удаление Конора Галлахера в матче 14 тура, в котором «Челси принимал «Брайтон» (удаление не помешало «синим» победить 3:2), стало 31-м в сезоне в АПЛ.

За весь сезон 2022/2023 арбитры удаляли с поля игроков 30 раз, то есть показатель этого сезона превысил предыдущий уже в 14 туре. При такой динамике в конце сезона будет показано 84 красных карточки, что станет рекордом.

Пять удаленийк были показаны после просмотра эпизодов по системе ВАР. А наиболее грубой командой является «Ливерпуль», игроки которого получили от арбитров четыре красных карточки в этом сезоне.

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Источник Opta
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