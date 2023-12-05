В этом сезоне АПЛ уже показали больше красных карточек, чем за весь прошлый

Интересную статистику опубликовало издание Opta. По его информации, удаление Конора Галлахера в матче 14 тура, в котором «Челси принимал «Брайтон» (удаление не помешало «синим» победить 3:2), стало 31-м в сезоне в АПЛ.

За весь сезон 2022/2023 арбитры удаляли с поля игроков 30 раз, то есть показатель этого сезона превысил предыдущий уже в 14 туре. При такой динамике в конце сезона будет показано 84 красных карточки, что станет рекордом.

Пять удаленийк были показаны после просмотра эпизодов по системе ВАР. А наиболее грубой командой является «Ливерпуль», игроки которого получили от арбитров четыре красных карточки в этом сезоне.