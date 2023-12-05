ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Во вторник, 5 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Сербия (Ж) – Украина (Ж)

1.43 – 4.50 – 6.84

21:30 Вулверхэмптон – Бернли

1.91 – 3.80 – 4.37

22:00 Ароса – Валенсия

17.00 – 7.50 – 1.17

22:00 Лацио – Дженоа

1.74 – 3.75 – 5.05

22:15 Лутон Таун – Арсенал

15.00 – 7.28 – 1.23