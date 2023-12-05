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05 декабря 2023, 00:42 |
32
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта

05 декабря 2023, 00:42 |
32
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Во вторник, 5 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Сербия (Ж) – Украина (Ж)

Favbet 1.43 – 4.50 – 6.84

21:30 Вулверхэмптон – Бернли

Favbet 1.91 – 3.80 – 4.37

22:00 Ароса – Валенсия

Favbet 17.00 – 7.50 – 1.17

22:00 Лацио – Дженоа

Favbet 1.74 – 3.75 – 5.05

22:15 Лутон Таун – Арсенал

Favbet 15.00 – 7.28 – 1.23

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Источник Sport.ua
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