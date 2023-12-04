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  4. Ярослав КАРАБИН: «Ничья с Зарей – нормальный результат»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 23:27 |
89
0

Ярослав КАРАБИН: «Ничья с Зарей – нормальный результат»

Нападающий «Руха» прокомментировал ничью с «Зарей»

04 декабря 2023, 23:27 |
89
0
Ярослав КАРАБИН: «Ничья с Зарей – нормальный результат»
ФК Рух. Джордан и Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал ничью в матче 16-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0):

«Руху» нужно увереннее действовать в завершающей стадии атак. У нас было достаточно моментов, чтобы победить, но не удалось их реализовать. В конце игры могли еще и пропустить, но команду выручил Ледвий.

Тренерский штаб просил, чтобы команда надежно сыграла в защите, чтобы не допустить ошибок и не дарить соперникам моменты. Одним из факторов такой установки было тяжелое поле. В первом тайме я имел несколько возможностей, когда выходил на ударную позицию: в первый раз удар заблокировали защитники, а во втором эпизоде не удалось попасть по мячу.

Конечно, нам хотелось победить и получить три очка. Однако ничья при такой игре – нормальный результат. Сейчас все эти эмоции нужно направить на следующий матч с «Ворсклой» и попробовать победить в Полтаве, чтобы идти на перерыв с хорошим настроением».

После этой ничьей «Рух» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Ярослав Карабин
Источник ФК Рух Львов
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