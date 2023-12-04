Клуб УПЛ с опытом игры в еврокубках интересуется бывшим нападающим Шахтера
Гиорги Арабидзе из Торпедо Кутаиси может вернуться в Украину
Неназванный клуб УПЛ с опытом игры в еврокубках интересуется вингером «Торпедо» Кутаиси Гиорги Арабидзе, сообщает издание Sportarena.
25-летний грузин имеет опыт выступлений за молодежную команду донецкого «Шахтера» (2015-2018 годы). На счету Гиорги даже есть 4 матча за взрослую команду «горняков», в которых ему удалось отличиться 1 голевой передачей.
В 2023 году у бывшего игрока национальной сборной Грузии (4 матча, 3 гола) 35 поединков за «Торпедо». Он забил 14 голов и отдал 10 ассистов в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что 3 клуба УПЛ интересуются другим вингером из чемпионата Грузии.
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