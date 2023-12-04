Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ с опытом игры в еврокубках интересуется бывшим нападающим Шахтера
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 23:13 | Обновлено 05 декабря 2023, 00:17
886
2

Клуб УПЛ с опытом игры в еврокубках интересуется бывшим нападающим Шахтера

Гиорги Арабидзе из Торпедо Кутаиси может вернуться в Украину

04 декабря 2023, 23:13 | Обновлено 05 декабря 2023, 00:17
886
2
Клуб УПЛ с опытом игры в еврокубках интересуется бывшим нападающим Шахтера
sportall.ge. Гиорги Арабидзе

Неназванный клуб УПЛ с опытом игры в еврокубках интересуется вингером «Торпедо» Кутаиси Гиорги Арабидзе, сообщает издание Sportarena.

25-летний грузин имеет опыт выступлений за молодежную команду донецкого «Шахтера» (2015-2018 годы). На счету Гиорги даже есть 4 матча за взрослую команду «горняков», в которых ему удалось отличиться 1 голевой передачей.

В 2023 году у бывшего игрока национальной сборной Грузии (4 матча, 3 гола) 35 поединков за «Торпедо». Он забил 14 голов и отдал 10 ассистов в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что 3 клуба УПЛ интересуются другим вингером из чемпионата Грузии.

По теме:
Ман Юнайтед хочет подписать культового полузащитника Баварии
Милан нацелился на легенду Баварии
Коринтианс попытается выкупить Майкона у Шахтера
Гиорги Арабидзе Торпедо Кутаиси трансферы трансферы УПЛ чемпионат Грузии по футболу Шахтер Донецк
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Футбол | 04 декабря 2023, 05:05 0
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной

Михаил заработал 11-метровый, благодаря котором «Челси» забил 3-й мяч «Брайтону»

Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Футбол | 04 декабря 2023, 02:10 4
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023
Футбол | 04.12.2023, 23:19
ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023
ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04.12.2023, 18:45
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 04.12.2023, 07:00
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Колос?
Ответить
0
Wlad West
Надо же какая интрига, всраться и не жить.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
03.12.2023, 23:10
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
03.12.2023, 22:06 5
Футбол
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
03.12.2023, 14:49 22
Футбол
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 1
Футбол
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
03.12.2023, 10:42 3
Бокс
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
03.12.2023, 16:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем