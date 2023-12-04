«Ожидал, что буду играть больше». Нападающий Днепра-1 разочарован

Бразильский нападающий «Днепра-1» Маркос Андре недоволен своим игровым временем в днепровском клубе.

– Как можете оценить эту часть сезона для «Днепра-1»?

– Очень хорошо. Мы играли прекрасно, поэтому имеем хорошие результаты.

– У Вас недостаточно игровой практики в команде. Что Вы можете сказать о своем плане на будущее?

– Я разочарован этим. Ожидал, что сыграю много игр. Я хочу играть здесь и помогать команде.

На счету 20-летнего Маркоса Андре всего 25 игровых минут за полгода выступлений в Украинской Премьер-лиге. Он присоединился к «Днепру-1» летом 2023 года на правах аренды из бразильского «Ретро».