Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 16-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 3-й раз подряд переигрывает «Металлист 1925» (мячи 11-1).

100-й матч на клубном уровне в качестве капитана проводит Тарас Степаненко (ЧУ - 77, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 21).

100-й раз в клубной карьере стоит в воротах Дмитрий Ризнык (ЧУ - 83, КУ - 8, ЕК - 9).

Александр Зубков забивает 3-й мяч «металлистам».

«Металлист 1925» обходится без голов во всех трех встречах в гостях у «Шахтера».

Подопечные Олега Голодюка терпят 3-е поражение подряд (мячи 4-8).

Харьковчане устанавливают два личных антирекорда, пропуская в общем 8 игр кряду, а в гостях - 7.

Желто-синие проводят 20-й безголевой матч на чужих полях.

«Ворскла» становится 5-м клубом, одержавшим 15 волевых побед в гостях.

Завершаются две сухие серии полтавчан: общая - на 284-й минуте и гостевая - на 305-й.

Подопечные Юрия Максимова обходятся без ничьих 11 игр подряд (+9-2).

Богдан Леднев забивает 200-й мяч днепрян в элитном дивизионе.

Алексей Гуцуляк становится 8-м игроком «Днепра-1», проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Александрия» не знает побед в гостях 10 игр кряду (=5-5).

Артем Шулянский на 342-й минуте прерывает безголевую серию черно-желто-зеленых на чужих полях.

Жан-Морель По становится автором 80-го гола «джокеров» «Кривбасса» в чемпионатах Украины.

Руандиец Джихад Бизимана становится игроком 65-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 19-й - из Африки.

Джихад Бизимана забивает 10-й мяч «Кривбасса» «Александрии», а Артем Шулянский – 10-й «Александрии» «Кривбассу».

«Колос» повторяет личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 9 матчей (+2=7).

ЛНЗ становится автором 40-й победы гостей в сезоне-2023/24.

«Черноморец» терпит 4-е поражение подряд (мячи 6-13).

Мяч, забитый Алексеем Хобленко, стал 200-м, пропущенным командами Романа Григорчука в УПЛ.

3-й раз поражает ворота «моряков» Денис Олейник. Ранее два автографа в воротах одесситов он поставил в рядах «Арсенала».

«Рух» прерывает свою рекордную безничейную серию на чужих полях, которая составила 7 игр (+5-2). Последний раз подопечные Виталия Пономарева делили очки с хозяевами 25 мая 2023 года - 0:0 с «Минаем».

Желто-черные проводят 10-й сухой матч на выезде.

«Рух» обходится без голов во всех трех встречах в гостях у «Зари».

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Руслан Степанюк («Ворскла»), 100-й - Валерий Бондаренко («Колос»), 50-й - Василий Рунич («Рух») и Ростислав Русин («Металлист 1925»).

40-й мяч в УПЛ забивает Денис Олейник, 10-й - Дмитрий Крыськив, 1-й - Жан-Морель Поэ (в 7-й игре) и Джихад Бизимана (в 15-й).

В 7-й команде элиты открывает голевой счет Денис Олейник, в 4-й - Алексей Хобленко (оба - ЛНЗ).

3-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Богдан Леднев.

Владислав Наумец становится автором 60-го гола «джокеров» в нынешнем сезоне.

10-й сухой матч в УПЛ проводят Александр Сапутин («Заря») и Кирилл Фесюн («Колос»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ