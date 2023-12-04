Чемпион мира-2006 может возглавить аутсайдера Серии А

Президент «Вероны» Маурицио Сетти сейчас ведет переговоры по поводу продажи клуба американскому фонду. Это может привести в том числе и к смене главного тренера.

Потенциальные новые владельцы клуба намерены уволить нынешнего наставника команды Марко Барони. На смену ему хотят пригласить легендарного в недавнем прошлом экс-полузащитника «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси.

Потенциальная сумма сделки по продаже «Вероны» может составить 120 миллионов евро. На данный момент команда идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии А с 10 очками в 14 матчах.