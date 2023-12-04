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  4. Костышин возвращается? Александрия намекнула на подписание футболиста
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 19:26 |
596
0

Костышин возвращается? Александрия намекнула на подписание футболиста

Судя по ребусу, Денис Костышин подпишет контракт с «Александрией»

04 декабря 2023, 19:26 |
596
0
Костышин возвращается? Александрия намекнула на подписание футболиста
ФК Александрия. Денис Костышин

На официальном Instagram-аккаунте «Александрии» опубликовано видео с представлением новичка клуба. Имя футболиста оставили в секрете, но добавили ребус. Болельщики считают, что загадочный трансфер – это подписание Дениса Костышина.

Это можно понять даже по 2 эмодзи из 3 предложенных. Кости – явная отсылка на фамилию Дениса, а флаг Соединенных штатов Америки связан с его выступлениями за «Эль-Пасо».

Интересно, что 26-летний Денис Костышин недавно покинул американский клуб, ведь его контракт закончился в конце ноября этого года.

Украинский атакующий полузащитник уже выступал за «Александрию» в 2022-2023 годах. На его счету 3 матча и 1 забитый мяч в футболке команды, которую сейчас возглавляет Руслан Ротань.

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Денис Костышин Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент Эль-Пасо Локомотив
Источник Sport.ua
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