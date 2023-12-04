Почетный президент Днепра-1: «Пихаленок не хочет играть за Полесье»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал об интересе других клубов к футболистам его команды, в частности прокомментировал слухи о переходе Александра Пихаленка в житомирское «Полесье».

– Есть информация, что к лидерам «Днепра-1» имеется предметный интерес из Европы и в чем числе из украинских клубов.

– Вы не представляете какой к ним есть интерес, ну и что? Ни один футболист спортивного клуба «Днепр-1» продаваться в украинские клубы не будет и усиливать конкурентов. Другое дело – если будет предложение за границу и это предложение устроит: в первую очередь финансово нашего футболиста, во вторую очередь клуб, тогда мы будем говорить о продаже. Сколько о Довбыке говорили, что его продают? Каждое трансферное окно. Я не смогу удерживать ни одного футболиста который подойдет ко мне и скажет: «Я перерос уровень «Днепра-1», я хочу и могу выше». Как я его после этого заставлю? Никакой тренер, мотиватор, его не заставит. Футбол – это не рабство, это синергия и самоотдача навстречу клуба и футболиста.

– Хорошо, есть предложение из Европы и есть предложение в два-три раза лучше и выгоднее из условного «Полесья» по Пихаленку, что тогда?

– Пихаленок не хочет играть в «Полесье», а моя позиция – я не буду усиливать конкурентов, но на первом месте в таких вопросах решение и желание футболиста.

Если условный Назаренко не захотел дождаться моего возвращения с фронта, то у меня к нему претензия, я за этого ребенка ходил на родительские собрания, когда он чудил в школе, когда его исключали оттуда, и так, как он поступил по отношению ко мне – это несправедливо. Но и его можно понять, как к нему относились тренеры, не доверяли ему, ставили на его место «пенсионеров» из второй лиги и сомнительных легионеров.

Назаренко талантливый воспитанник днепровской академии, и кстати, сегодняшние успехи U-19 – это результат работы академии и в том числе Глеба Платова, которого тот же Кучер почему-то никогда не видел. Хочу поблагодарить Глеба, у него большое будущее.