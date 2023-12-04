«Тренер со мной не разговаривает». Легионер Днепра-1 может покинуть клуб

Аргентинский защитник «Днепра-1» Эмилиано Пурита рассказал, что не уверен в своем будущем в днепровской команде.

– Как можете оценить первую часть сезона для «Днепра-1»?

– Это очень хороший этап для нас, команда хорошо играла. У нас очень сильные игроки и все они замечательные ребята.

– У вас недостаточно игровой практики в команде. Что Вы можете сказать о своих планах на будущее?

– Не знаю, жду решения тренера. Тренер не разговаривает со мной. Следовательно, я не знаю, что будет со мной, поэтому о будущем ничего не могу сказать.

В сезоне 2023/24 26-летний Эмилиано Пурита провел на поле 223 минуты, отметившись 1 голевой передачей. Он присоединился к «Днепру-1» летом 2022 года.