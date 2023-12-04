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  4. «Тренер со мной не разговаривает». Легионер Днепра-1 может покинуть клуб
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 18:32 |
1762
1

«Тренер со мной не разговаривает». Легионер Днепра-1 может покинуть клуб

Эмилиано Пурита не уверен в своем будущем в днепровской команде

04 декабря 2023, 18:32 |
1762
1
«Тренер со мной не разговаривает». Легионер Днепра-1 может покинуть клуб
СК Днепр-1. Эмилиано Пурита

Аргентинский защитник «Днепра-1» Эмилиано Пурита рассказал, что не уверен в своем будущем в днепровской команде.

– Как можете оценить первую часть сезона для «Днепра-1»?

– Это очень хороший этап для нас, команда хорошо играла. У нас очень сильные игроки и все они замечательные ребята.

– У вас недостаточно игровой практики в команде. Что Вы можете сказать о своих планах на будущее?

– Не знаю, жду решения тренера. Тренер не разговаривает со мной. Следовательно, я не знаю, что будет со мной, поэтому о будущем ничего не могу сказать.

В сезоне 2023/24 26-летний Эмилиано Пурита провел на поле 223 минуты, отметившись 1 голевой передачей. Он присоединился к «Днепру-1» летом 2022 года.

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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Це є вадою вітчизняних тренерів , багато хто з них не проводять індивідуальні бесіди з своїми гравцями , а навіть Лобановський розмовляв з своїми футболістами . Якщо гравець відчуває довіру і розуміння його проблем тренером , то це його надихає на подальшу роботу на тренуваннях та у грі. 
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