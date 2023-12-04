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  4. Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Англия
04 декабря 2023, 18:19 |
2737
4

Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб

Игроки английской команды не желают терять часть зарплаты в случае вылета клуба из АПЛ

04 декабря 2023, 18:19 |
2737
4
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Группа лидеров «Эвертона» собирается судиться с клубом, если руководство снизит им зарплату в случае вылета из Английской Премьер-лиги, сообщает британское издание The Sun.

Дело в том, что в контрактах большинства футболистов мерсисайдской команды прописано снижение зарплаты до 50% на случай вылета в Чемпионшип.

Однако игроки не согласны с таким финансовым ударом со стороны клуба, ведь они считают, что не виноваты в проблемах «Эвертона». Футболисты набирали очки, которые у них забрали из-за действий именно руководства клуба. Напомним, недавно «Эвертон» был оштрафован на 10 баллов АПЛ из-за нарушения финансового фэйр-плей.

При этом источник не называет имен «бунтовщиков».

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Эвертон зарплаты Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Чемпионшип суд
Источник The Sun
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Комментарии 4
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pricolist
Ну так, Спорт юа, Миколенко серед них? ви поставили запитання у заголовку і не даєте відповіді на власне запитання 
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