Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб

Группа лидеров «Эвертона» собирается судиться с клубом, если руководство снизит им зарплату в случае вылета из Английской Премьер-лиги, сообщает британское издание The Sun.

Дело в том, что в контрактах большинства футболистов мерсисайдской команды прописано снижение зарплаты до 50% на случай вылета в Чемпионшип.

Однако игроки не согласны с таким финансовым ударом со стороны клуба, ведь они считают, что не виноваты в проблемах «Эвертона». Футболисты набирали очки, которые у них забрали из-за действий именно руководства клуба. Напомним, недавно «Эвертон» был оштрафован на 10 баллов АПЛ из-за нарушения финансового фэйр-плей.

При этом источник не называет имен «бунтовщиков».