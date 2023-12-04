Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Игроки английской команды не желают терять часть зарплаты в случае вылета клуба из АПЛ
Группа лидеров «Эвертона» собирается судиться с клубом, если руководство снизит им зарплату в случае вылета из Английской Премьер-лиги, сообщает британское издание The Sun.
Дело в том, что в контрактах большинства футболистов мерсисайдской команды прописано снижение зарплаты до 50% на случай вылета в Чемпионшип.
Однако игроки не согласны с таким финансовым ударом со стороны клуба, ведь они считают, что не виноваты в проблемах «Эвертона». Футболисты набирали очки, которые у них забрали из-за действий именно руководства клуба. Напомним, недавно «Эвертон» был оштрафован на 10 баллов АПЛ из-за нарушения финансового фэйр-плей.
При этом источник не называет имен «бунтовщиков».
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