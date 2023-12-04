Георгий БУЩАН: «Общаюсь с Усиком. Переживаю, чтобы не забил Динамо»
Вратарь следит за ситуацией в боксе
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан, который занимается боксом и следит за поединками, рассказал, что общается с супертяжем Александром Усиком.
«Да, с Александром мы общаемся. Я переживал, чтобы он мне гол не забил, но у него не получилось присутствовать на поле в этой игре».
«Но я жду ответный матч и немного переживаю, чтобы он не забил мне гол», – рассказал Бущан.
Усик числится в составе «Полесья», однако из-за напряженного графика боев еще не приступил к работе с командой. Сейчас боксер готовится к бою против Тайсона Фьюри 17 февраля.
Ранее Усик говорил о том, что мечтает выйти на поле против «Динамо».
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