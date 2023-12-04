Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей КЛИЩУК: «Тренеры просили продолжать играть в активный футбол»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 17:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:18
87
0

Андрей КЛИЩУК: «Тренеры просили продолжать играть в активный футбол»

Вратарь «Кривбасса» поделился эмоциями от победы над «Александрией»

04 декабря 2023, 17:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:18
87
0
Андрей КЛИЩУК: «Тренеры просили продолжать играть в активный футбол»
УПЛ. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук поделился эмоциями от победы над «Александрией» (2:1) в матче 16-го тура УПЛ.

– Андрей, прокомментируй, пожалуйста, победу.

– Эмоции только положительные. Мы очень рады, что удалось победить. Настраивались только на победу. Неплохо играли и создавали свои моменты. Но в первом тайме где-то подвела реализация. Во втором тайме «Кривбасс» забил замечательные голы. Теперь будем восстанавливать силы и готовиться на «Зарю».

– Вспомни, как мы пропустили гол. Ты не видел момента удара?

– Игрок соперника пробивал после подбора. Да, я не видел момента удара, ведь впереди было много футболистов. Тем более, удар получился мощным – было сложно его парировать.

– На перерыв «Кривбасс» ушел, проигрывая в счете. О чем говорили тренеры в раздевалке?

– Просили продолжать играть в том же духе, постоянно нагнетать у чужих ворот, играть только вперед. Одним словом, мотивировали нас на активный футбол.

Благодаря волевой победе над «Александрией» «Кривбасс» сумел выйти на 1-е место в УПЛ. В активе криворожской команды 33 очка в 16 турах чемпионата.

По теме:
Заря – Рух – 0:0. Много моментов, мало голов. Видеообзор матча
Олег ДУЛУБ: «Никогда не нужно смотреть вниз. Надо смотреть только вверх»
Президент Днепра-1: Наша игра в еврокубках – позор, который еще нужно смыть
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия Андрей Клищук
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу
Футбол | 04 декабря 2023, 13:12 8
ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу
ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу

Экс-форвард «Динамо» прошел курс лечения

Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25
Футбол | 04 декабря 2023, 18:10 0
Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25
Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25

«Шахтер» имеет шанс попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов

Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Футбол | 04.12.2023, 12:36
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 04.12.2023, 07:00
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
Теннис | 04.12.2023, 04:09
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 16
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 4
Футбол
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 18
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
03.12.2023, 08:53
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем