Андрей КЛИЩУК: «Тренеры просили продолжать играть в активный футбол»

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук поделился эмоциями от победы над «Александрией» (2:1) в матче 16-го тура УПЛ.

– Андрей, прокомментируй, пожалуйста, победу.

– Эмоции только положительные. Мы очень рады, что удалось победить. Настраивались только на победу. Неплохо играли и создавали свои моменты. Но в первом тайме где-то подвела реализация. Во втором тайме «Кривбасс» забил замечательные голы. Теперь будем восстанавливать силы и готовиться на «Зарю».

– Вспомни, как мы пропустили гол. Ты не видел момента удара?

– Игрок соперника пробивал после подбора. Да, я не видел момента удара, ведь впереди было много футболистов. Тем более, удар получился мощным – было сложно его парировать.

– На перерыв «Кривбасс» ушел, проигрывая в счете. О чем говорили тренеры в раздевалке?

– Просили продолжать играть в том же духе, постоянно нагнетать у чужих ворот, играть только вперед. Одним словом, мотивировали нас на активный футбол.

Благодаря волевой победе над «Александрией» «Кривбасс» сумел выйти на 1-е место в УПЛ. В активе криворожской команды 33 очка в 16 турах чемпионата.