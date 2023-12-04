Одноклубник Мудрика – о кумире детства: «Сам написал ручкой №7 и фамилию»

22-летний нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал о тяжелом детстве и о том, кто был для него кумиром.

«В детстве я привык играть босиком. Бутсы было слишком дорого купить для нашей семьи. Наверное, свои первые бутсы я получил лет в 16 только… Их купила мне мама, они были дешевыми, не похожими на оригинальные, подержанными, и мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к ним.

Когда я рос, то фанател от Криштиану Роналду. Его имя было на футболке, которую я всегда носил. Не настоящую футболку, потому что они дорогие. Но у меня была футболка, на которой я поставил ручкой №7 и написал фамилию Роналду. Я сам это сделал, когда был ребенком.

А вот смотреть матчи с участием Криштиану не всегда получалось. Мы все ходили в дом моего друга. Мы смотрели большой группой, все мои друзья, мы все ходили в один дом смотреть матчи «Реала», – признался одноклубник Михаила Мудрика в интервью The Telegraph.

Отметим, что нападающий, оформив первый в жизни хет-трик в поединке с «Тоттенхэмом», отпраздновал свое достижение в стиле кумира, встав в стойку с распростертыми руками и крикнув «Сиуууууу!».