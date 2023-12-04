Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одноклубник Мудрика – о кумире детства: «Сам написал ручкой №7 и фамилию»
Англия
04 декабря 2023, 17:01 |
1219
3

Одноклубник Мудрика – о кумире детства: «Сам написал ручкой №7 и фамилию»

Николас Джексон всегда восхищался Криштиану Роналду

04 декабря 2023, 17:01 |
1219
3
Одноклубник Мудрика – о кумире детства: «Сам написал ручкой №7 и фамилию»
ФК Челси. Николас Джексон

22-летний нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал о тяжелом детстве и о том, кто был для него кумиром.

«В детстве я привык играть босиком. Бутсы было слишком дорого купить для нашей семьи. Наверное, свои первые бутсы я получил лет в 16 только… Их купила мне мама, они были дешевыми, не похожими на оригинальные, подержанными, и мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к ним.

Когда я рос, то фанател от Криштиану Роналду. Его имя было на футболке, которую я всегда носил. Не настоящую футболку, потому что они дорогие. Но у меня была футболка, на которой я поставил ручкой №7 и написал фамилию Роналду. Я сам это сделал, когда был ребенком.

А вот смотреть матчи с участием Криштиану не всегда получалось. Мы все ходили в дом моего друга. Мы смотрели большой группой, все мои друзья, мы все ходили в один дом смотреть матчи «Реала», – признался одноклубник Михаила Мудрика в интервью The Telegraph.

Отметим, что нападающий, оформив первый в жизни хет-трик в поединке с «Тоттенхэмом», отпраздновал свое достижение в стиле кумира, встав в стойку с распростертыми руками и крикнув «Сиуууууу!».

По теме:
Беллингем рассказал, в чем он разочаровывает Анчелотти
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
Николас Джексон Челси Криштиану Роналду Реал Мадрид
Источник The Telegraph
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Футбол | 04 декабря 2023, 11:55 7
Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута

Украинца назвали лучшим игроком последнего матча

Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Футбол | 04 декабря 2023, 06:10 9
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ

Главные новости за 3 декабря на Sport.ua

ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Футбол | 03.12.2023, 23:10
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Футбол | 03.12.2023, 18:09
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию
Футбол | 04.12.2023, 16:30
Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию
Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
А що ,вже назву команди рінаховський спірт.юа замінив на - мУдрик??? Може вже в турнірній таблиці пишіть не членсі , а "команда мудрика"? А ще краще :
" команда мудріка колишнього гравця шаХрая який грав в основі аж пів року". Довга назва? Зате 100% всіх оближете.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Он так говорит это, как будто 16 лет ему было не 6 лет назад, а 12-14. Хорошо хоть не обмолвился, что в 16 лет смотрел как Роналду играет за Манчестер Юнайтед.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 4
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 74
Футбол
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
02.12.2023, 17:00 21
Футбол
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
03.12.2023, 23:39 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
04.12.2023, 11:40 2
Футбол
Наследник Джоковича. Определен победитель молодежного Итогового турнира
Наследник Джоковича. Определен победитель молодежного Итогового турнира
02.12.2023, 22:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем