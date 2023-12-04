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  4. ЧЕФЕРИН – о проведении ЧМ зимой: «Было бы неразумно повторять»
Чемпионат мира
04 декабря 2023, 16:38 |
86
0

ЧЕФЕРИН – о проведении ЧМ зимой: «Было бы неразумно повторять»

Президент УЕФА привел в качестве примера свою организацию

04 декабря 2023, 16:38 |
86
0
ЧЕФЕРИН – о проведении ЧМ зимой: «Было бы неразумно повторять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал вероятность проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«В соответствии с принципом ротации конфедераций, только Азиатская футбольная конфедерация и Футбольная конфедерация Океании смогли выразить свою заинтересованность в проведении чемпионата мира по футболу 2034 года. В конечном итоге только одна ассоциация выразила заинтересованность в участии в тендере. Важно отметить, что УЕФА, как конфедерация, не является членом ФИФА, и как таковая не принимает участия в процессе голосования.

Я полностью поддерживаю идею того, что процесс подачи заявок должен быть прозрачным и служить интересам футбола. Я хотел бы подчеркнуть, что процесс подачи заявок УЕФА может служить примером того, как этот процесс должен осуществляться в идеале.

Однако я уверен в одном: проведение чемпионата мира зимой не пошло на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», – отметил Чеферин в интервью Redaktionsnetzwerks Deutschland.

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Александер Чеферин ЧМ-2034 по футболу УЕФА ФИФА заявка
Источник Kicker
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