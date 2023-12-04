ЧЕФЕРИН – о проведении ЧМ зимой: «Было бы неразумно повторять»

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал вероятность проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«В соответствии с принципом ротации конфедераций, только Азиатская футбольная конфедерация и Футбольная конфедерация Океании смогли выразить свою заинтересованность в проведении чемпионата мира по футболу 2034 года. В конечном итоге только одна ассоциация выразила заинтересованность в участии в тендере. Важно отметить, что УЕФА, как конфедерация, не является членом ФИФА, и как таковая не принимает участия в процессе голосования.

Я полностью поддерживаю идею того, что процесс подачи заявок должен быть прозрачным и служить интересам футбола. Я хотел бы подчеркнуть, что процесс подачи заявок УЕФА может служить примером того, как этот процесс должен осуществляться в идеале.

Однако я уверен в одном: проведение чемпионата мира зимой не пошло на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», – отметил Чеферин в интервью Redaktionsnetzwerks Deutschland.