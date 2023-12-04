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  4. Степаненко рассказал журналу ЛЧ о проблемах Шахтера в сезоне
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 16:11 |
258
0

Степаненко рассказал журналу ЛЧ о проблемах Шахтера в сезоне

Хавбек оценил вызовы, которые стоят перед командой

04 декабря 2023, 16:11 |
258
0
Степаненко рассказал журналу ЛЧ о проблемах Шахтера в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко в интервью журналу Лиги чемпионов рассказал о вызовах команды в нынешнем сезоне.

«Нынешний сезон начался хаотично. Сменился тренер по ходу сезона, что редко случается в «Шахтере». Такой опыт... Перед «Барселоной» сменился наставник».

«Но такого опыта, который из-за войны есть у «Шахтера», нет ни у одной команды. Нам помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд. С 2014 переехали из Донецка, играли на разных стадионах, а теперь вынуждены играть в Европе наши еврокубковые матчи», — сказал Степаненко.

Команда уже гарантировала себе евровесну, но может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «Порту».

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко Марино Пушич Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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