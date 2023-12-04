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  4. Беллингем рассказал, в чем он разочаровывает Анчелотти
Испания
04 декабря 2023, 16:24 |
339
0

Беллингем рассказал, в чем он разочаровывает Анчелотти

Но это не касается игровых качеств англичанина

04 декабря 2023, 16:24 |
339
0
Беллингем рассказал, в чем он разочаровывает Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, в каком аспекте разочаровывает наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

«Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в работе, но есть заслуга мистера Анчелотти, который нашел мне подходящую позицию и дал мне больше свободы на поле. Теперь я летаю.

Правда, есть один аспект, в котором я разочаровываю его. Я просто еще не говорю по-испански... Простите, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка. Признаюсь, мне тяжело. Во всяком случае, я обещаю максимальную преданность делу, гарантирую.

Я амбициозный человек, люблю соперничать. Итак, теперь, когда у меня в руках престижный приз Golden Boy, я хочу быстро двигаться дальше. Я надеюсь, что эта награда станет стартовой площадкой для завоевания многих трофеев», - сказал Беллингем в интервью Tuttosport.

Отметим, что в нынешнем сезоне, который является для него первым после перехода из дортмундской «Боруссии», Беллингэм провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей и забил 15 мячей.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Карло Анчелотти Golden Boy
Источник Tuttosport
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