Джеймс Харден объяснил, почему покинул Филадельфию Севенти Сиксерс
Звездный защитник рассчитывал на максимальный контракт
34-летний звездный защитник Джеймс Харден рассказал, почему решил покинуть «Филадельфию Севенти Сиксерс».
Я хотел, чтобы организация мне заплатила, а я боролся с партнерами за победу в чемпионате. Мне пообещали максимальный контракт, пообещал президент команды Дерил Мори, но обещания он не выполнил.
В чем-то я понимаю его, он делал лучше для организации, а я решил делать лучше для себя и двигаться дальше. НБА в первую очередь это бизнес», – сказал Харден.
В конце октября Джеймс Харден был обменен с «Филадельфией Севенти Сиксерс» в «Лос-Анджелес Клипперс».
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