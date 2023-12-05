Джеймс Харден объяснил, почему покинул Филадельфию Севенти Сиксерс

34-летний звездный защитник Джеймс Харден рассказал, почему решил покинуть «Филадельфию Севенти Сиксерс».

Я хотел, чтобы организация мне заплатила, а я боролся с партнерами за победу в чемпионате. Мне пообещали максимальный контракт, пообещал президент команды Дерил Мори, но обещания он не выполнил.

В чем-то я понимаю его, он делал лучше для организации, а я решил делать лучше для себя и двигаться дальше. НБА в первую очередь это бизнес», – сказал Харден.

В конце октября Джеймс Харден был обменен с «Филадельфией Севенти Сиксерс» в «Лос-Анджелес Клипперс».