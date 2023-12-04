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  4. Марино ПУШИЧ: «Атмосфера в Шахтере была не очень хорошая»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 15:33
1337
0

Марино ПУШИЧ: «Атмосфера в Шахтере была не очень хорошая»

Тренер рассказал о первых днях в команде

04 декабря 2023, 15:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 15:33
1337
0
Марино ПУШИЧ: «Атмосфера в Шахтере была не очень хорошая»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич для журнала Лиги чемпионов рассказал о том, как пришел в команду за день до матча ЛЧ против «Барселоны».

«Все было хаотично. Это всегда шок для команды, когда ищут нового наставника. Напряженные 2-3 дня. Я приехал в Барселону, где встретился с руководством клуба и подписал контракт. Атмосфера в команде была не очень хорошая. Игроки разделены со своими семьями. Это тяжело психологически, но они справляются».

«Проиграли тогда «Барселоне», но выиграли у них второй матч. Хочу, чтобы моя команда контролировала мяч и прессинговала. И показывала любому сопернику, что вышла на поле конкурировать и сражаться», – сказал Пушич.

Команда уже гарантировала себе евровесну, но может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «Порту».

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Шахтер Донецк Марино Пушич Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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