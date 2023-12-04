Марино ПУШИЧ: «Атмосфера в Шахтере была не очень хорошая»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич для журнала Лиги чемпионов рассказал о том, как пришел в команду за день до матча ЛЧ против «Барселоны».

«Все было хаотично. Это всегда шок для команды, когда ищут нового наставника. Напряженные 2-3 дня. Я приехал в Барселону, где встретился с руководством клуба и подписал контракт. Атмосфера в команде была не очень хорошая. Игроки разделены со своими семьями. Это тяжело психологически, но они справляются».

«Проиграли тогда «Барселоне», но выиграли у них второй матч. Хочу, чтобы моя команда контролировала мяч и прессинговала. И показывала любому сопернику, что вышла на поле конкурировать и сражаться», – сказал Пушич.

Команда уже гарантировала себе евровесну, но может выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «Порту».