Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «Техническое поражение Миная – вполне реальный вариант»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 14:30 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:31
1692
9

Журналист: «Техническое поражение Миная – вполне реальный вариант»

Владимир Зверов уверен, что такая ситуация вполне возможна

04 декабря 2023, 14:30 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:31
1692
9
Журналист: «Техническое поражение Миная – вполне реальный вариант»
ФК Минай

В воскресенье матч чемпионата Украины «Минай» – «Динамо» не был сыгран из-за долгой воздушной тревоги, а также из-за фактора отсутствия на стадионе клуба освещения.

Искусственное освещение – обязательный фактор для аттестации стадиона, однако УАФ допустила арену без него. Не исключено, что «Динамо» попробует добиться для соперника техническое поражение.

О ситуации рассказал журналист Владимир Зверов.

«Я думаю, что техническое поражение – вполне реальный вариант для «Миная». Учитывая ситуацию с освещением, у «Динамо» есть козыри, чтобы пойти и выиграть дело в КДК, хотя исполнительный директор УПЛ говорит другое. Но ведь это УАФ допускала стадион, и если КДК УАФ накажет «Минай», то выстрелит себе в ногу».

«У «Динамо» есть и регламент, и ситуация в матче «Ингулец» – «Шахтер» несколько лет назад. Когда поле в Кропивницком не было готово, потому что «Ингулец» не включили подогрев и получил поражение. В чем-то похожая ситуация, и зачем «Динамо», у которого есть перенесенные матчи, еще один выезд в Ужгород», — сказал Зверов.

Предварительно игру перенесли на весну.

По теме:
Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
Георгий Бущан назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри
Динамо Киев Минай - Динамо Минай Владимир Зверов Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Другие виды | 03 декабря 2023, 17:55 6
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира

Украинские гандболистки будут играть во втором групповом турнире

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Футбол | 04 декабря 2023, 05:05 0
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной

Михаил заработал 11-метровый, благодаря котором «Челси» забил 3-й мяч «Брайтону»

Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 03.12.2023, 16:45
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу
Футбол | 04.12.2023, 13:12
ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу
ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу
Три игрока аутсайдера Первой лиги покинут команду
Футбол | 04.12.2023, 14:50
Три игрока аутсайдера Первой лиги покинут команду
Три игрока аутсайдера Первой лиги покинут команду
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Ето невозможно уже так как в рапорте записана другая причина переноса матча - "повітряна тривога". Были бы какието шансы наверное если бы в рапорте записано было "відсутність освітлення"
Ответить
+1
BekXan
Я не розумію як в команди УПЛ немає світла...Це треш.Навіть в командах на тренувальних полях є світло.А тут на центральному стадіоні взагалі відсутне світло.Ну як так?!....
Ответить
0
Віктор Коробка
В Інгульця всеж був підігрів, який чомусь не включили. А на цьому стадіоні освітлення взагалі відсутнє, наскільки я зрозумів.
Ответить
0
nick07
в принципі, якщо УАФ допустила стадіон до участі, то навряд чи федерація дасть поразку.
Ответить
0
Phantom
Спочатку технічна поразка Минаю,  а потім технічна поразка ЛНЗ і все, щою фігнею не займалися 
Ответить
0
December 32
 ...и зачем «Динамо», у которого есть перенесенные матчи, еще один выезд в Ужгород», — сказал Зверов.
 Так им надо было вчера в Ужгороде доиграть, часов в 17-19.  Там поле
было готово для Зари.  А за это время, пока они обедали бы, там бы и
снег подмели.  Но у них много солярки, которую лучше бы отправили, сами
знаем куда.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Це було б можливо якби Динамо не погодилось не перенос а представники Міная Динамл та судді погодились 
Ответить
-1
ROBOCOP
Правильно. Получат техническое 0:3 и будут думать нужен свет на стадионе или нет
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 3
Бокс
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
02.12.2023, 21:42 16
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 20
Футбол
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 9
Футбол
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем