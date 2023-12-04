Журналист: «Техническое поражение Миная – вполне реальный вариант»

В воскресенье матч чемпионата Украины «Минай» – «Динамо» не был сыгран из-за долгой воздушной тревоги, а также из-за фактора отсутствия на стадионе клуба освещения.

Искусственное освещение – обязательный фактор для аттестации стадиона, однако УАФ допустила арену без него. Не исключено, что «Динамо» попробует добиться для соперника техническое поражение.

О ситуации рассказал журналист Владимир Зверов.

«Я думаю, что техническое поражение – вполне реальный вариант для «Миная». Учитывая ситуацию с освещением, у «Динамо» есть козыри, чтобы пойти и выиграть дело в КДК, хотя исполнительный директор УПЛ говорит другое. Но ведь это УАФ допускала стадион, и если КДК УАФ накажет «Минай», то выстрелит себе в ногу».

«У «Динамо» есть и регламент, и ситуация в матче «Ингулец» – «Шахтер» несколько лет назад. Когда поле в Кропивницком не было готово, потому что «Ингулец» не включили подогрев и получил поражение. В чем-то похожая ситуация, и зачем «Динамо», у которого есть перенесенные матчи, еще один выезд в Ужгород», — сказал Зверов.

Предварительно игру перенесли на весну.