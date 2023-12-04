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  4. Рейтинг ATP. Крутых вернулся в 3-ю сотню, Урсу снова обновил личный рекорд
ATP
04 декабря 2023, 14:28 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:29
156
0

Рейтинг ATP. Крутых вернулся в 3-ю сотню, Урсу снова обновил личный рекорд

Виталий Сачко сохранил позицию

04 декабря 2023, 14:28 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:29
156
0
Рейтинг ATP. Крутых вернулся в 3-ю сотню, Урсу снова обновил личный рекорд
ATP. Алексей Крутых

На прошлой неделе мужчины сыграли четыре последних турнира ATP Challenger Tour в сезоне.

На челленджере в португальской Мае победил Нуну Боржес из Португалии. Он поднялся на 12 позиций (66).

Соревнования в Йоккаити (Япония) выиграл бельгиец Зизу Бергс. Это позволило ему спрогрессировать на 24 строчки (129).

В испанском Маспаломасе лучшим был бывший игрок топ-50 Педро Мартинес. Теперь он занимает 106-е место.

В чилийском Темуко победу праздновал американец Александар Ковачевич. В обновленном рейтинге он 110-й.

Топ-10 рейтинга ATP

У лучших среди украинцев ситуация следующая: Виталий Сачко сохранил позицию, Илья Марченко опустился на одну строчку, Алексей Крутых вернулся в третью сотню. Вадиму Урсу дошли очки за победу на турнире ITF в Египте и он поднялся на 52 строчки, в очередной раз обновив рекорд.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист) Зизу Бергс Педро Мартинес
Источник Sport.ua
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