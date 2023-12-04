Рейтинг ATP. Крутых вернулся в 3-ю сотню, Урсу снова обновил личный рекорд

На прошлой неделе мужчины сыграли четыре последних турнира ATP Challenger Tour в сезоне.

На челленджере в португальской Мае победил Нуну Боржес из Португалии. Он поднялся на 12 позиций (66).

Соревнования в Йоккаити (Япония) выиграл бельгиец Зизу Бергс. Это позволило ему спрогрессировать на 24 строчки (129).

В испанском Маспаломасе лучшим был бывший игрок топ-50 Педро Мартинес. Теперь он занимает 106-е место.

В чилийском Темуко победу праздновал американец Александар Ковачевич. В обновленном рейтинге он 110-й.

Топ-10 рейтинга ATP

У лучших среди украинцев ситуация следующая: Виталий Сачко сохранил позицию, Илья Марченко опустился на одну строчку, Алексей Крутых вернулся в третью сотню. Вадиму Урсу дошли очки за победу на турнире ITF в Египте и он поднялся на 52 строчки, в очередной раз обновив рекорд.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP