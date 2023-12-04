Рейтинг ATP. Крутых вернулся в 3-ю сотню, Урсу снова обновил личный рекорд
Виталий Сачко сохранил позицию
На прошлой неделе мужчины сыграли четыре последних турнира ATP Challenger Tour в сезоне.
На челленджере в португальской Мае победил Нуну Боржес из Португалии. Он поднялся на 12 позиций (66).
Соревнования в Йоккаити (Япония) выиграл бельгиец Зизу Бергс. Это позволило ему спрогрессировать на 24 строчки (129).
В испанском Маспаломасе лучшим был бывший игрок топ-50 Педро Мартинес. Теперь он занимает 106-е место.
В чилийском Темуко победу праздновал американец Александар Ковачевич. В обновленном рейтинге он 110-й.
Топ-10 рейтинга ATP
У лучших среди украинцев ситуация следующая: Виталий Сачко сохранил позицию, Илья Марченко опустился на одну строчку, Алексей Крутых вернулся в третью сотню. Вадиму Урсу дошли очки за победу на турнире ITF в Египте и он поднялся на 52 строчки, в очередной раз обновив рекорд.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
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