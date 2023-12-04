Георгий Бущан назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан высказался мыслями о бое между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

«Это будет крутой поединок, желаю Александру успеха, чтобы меньше синяков было у него. Тайсон Фьюри мне тоже нравился какое-то время. Меня иногда сравнивают с ним, когда я боксирую. Немного неспокойно, Тайсон здоров, но я уверен, Александр докажет, что он – абсолютный чемпион», – сказал Бущан.

17 февраля в Саудовской Аравии Усик встретится с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. В соглашении есть пункт о двустороннем реванше.