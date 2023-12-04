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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:09
3346
0

ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем

Поединок на Закарпатье не продлился и двух минут

04 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:09
3346
0
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ФК Динамо

Матч 16-го тура между «Минаем» и «Динамо» в селе на Закарпатье закончился, едва начавшись.

Когда в поединке шла вторая минута, началась воздушная тревога. Пауза затянулась, из-за чего поединок не представлялось возможным доиграть, поскольку на стадионе в Минае отсутствует искусственное освещение.

В «Динамо» показали, что происходило вокруг поединка на Закарпатье от приезда «бело-синих» на стадион до отъезда с него.

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Минай - Динамо Минай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига воздушная тревога
Источник ФК Динамо Киев
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