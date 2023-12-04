ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем

Матч 16-го тура между «Минаем» и «Динамо» в селе на Закарпатье закончился, едва начавшись.

Когда в поединке шла вторая минута, началась воздушная тревога. Пауза затянулась, из-за чего поединок не представлялось возможным доиграть, поскольку на стадионе в Минае отсутствует искусственное освещение.

В «Динамо» показали, что происходило вокруг поединка на Закарпатье от приезда «бело-синих» на стадион до отъезда с него.