Украина. Премьер лига04 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:09
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ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
Поединок на Закарпатье не продлился и двух минут
04 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:09
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Матч 16-го тура между «Минаем» и «Динамо» в селе на Закарпатье закончился, едва начавшись.
Когда в поединке шла вторая минута, началась воздушная тревога. Пауза затянулась, из-за чего поединок не представлялось возможным доиграть, поскольку на стадионе в Минае отсутствует искусственное освещение.
В «Динамо» показали, что происходило вокруг поединка на Закарпатье от приезда «бело-синих» на стадион до отъезда с него.
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