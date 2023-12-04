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  4. Рейтинг WTA. Байндл опустилась на 9 строчек, Снигур – на 13
WTA
04 декабря 2023, 13:55 | Обновлено 04 декабря 2023, 13:56
119
0

Рейтинг WTA. Байндл опустилась на 9 строчек, Снигур – на 13

Катерина Володько поднялась на 4 места

04 декабря 2023, 13:55 | Обновлено 04 декабря 2023, 13:56
119
0
Рейтинг WTA. Байндл опустилась на 9 строчек, Снигур – на 13
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 125 в Андорре и в Буэнос-Айресе.

В Андорре победила испанка Марина Бассольс, она поднялась на 37 позиций, обновив личное достижение в мировом рейтинге (108).

На 109-ю строчку поднялась Лаура Пигосси, которая выиграла турнир в Аргентине.

В топ-40 обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Пять лучших украинских теннисисток остались на своих местах. Катерина Байндл опустила на 9 строчек, Дарья Снигур – на 13, Юлия Стародубцева – на 3. Катарина Завацкая сохранила позицию, Катерина Володько поднялась на 4 места.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге три лучшие украинки сохранили места в первой сотне. Ангелина Калинина потеряла 3 строчки, Катерина Володько – одну, сестры Колб опустились на 4 места.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Айла Томлянович Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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