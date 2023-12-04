Рейтинг WTA. Байндл опустилась на 9 строчек, Снигур – на 13
Катерина Володько поднялась на 4 места
На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 125 в Андорре и в Буэнос-Айресе.
В Андорре победила испанка Марина Бассольс, она поднялась на 37 позиций, обновив личное достижение в мировом рейтинге (108).
На 109-ю строчку поднялась Лаура Пигосси, которая выиграла турнир в Аргентине.
В топ-40 обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Пять лучших украинских теннисисток остались на своих местах. Катерина Байндл опустила на 9 строчек, Дарья Снигур – на 13, Юлия Стародубцева – на 3. Катарина Завацкая сохранила позицию, Катерина Володько поднялась на 4 места.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге три лучшие украинки сохранили места в первой сотне. Ангелина Калинина потеряла 3 строчки, Катерина Володько – одну, сестры Колб опустились на 4 места.
Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA
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