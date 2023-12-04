Другие новости04 декабря 2023, 13:12 |
1389
4
ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу
Экс-форвард «Динамо» прошел курс лечения
04 декабря 2023, 13:12 |
1389
4
Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский потихоньку возвращается к нормальной жизни.
Напомним, последнее время многие переживали за состояние здоровья экс-футболиста, а президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оплатил Артему дорогостоящее лечение. И вот – первые результаты: Милевский посетил столичный оперный театр, и выглядел довольно неплохо при этом.
Добавим, что этот пост на странице экс-футболиста в Instagram стал первым за почти три месяца.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2023, 23:10 0
Главный тренер «Челси» – о победе над «Брайтоном»
Теннис | 04 декабря 2023, 04:09 0
Марта опубликовала общий снимок в своем Instagram
Футбол | 04.12.2023, 11:29
Футбол | 03.12.2023, 15:32
Футбол | 04.12.2023, 11:00
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Те кто бухал в церкви становятсяпастырями
Завтра відправлю бутель самогону нлвою ластівкою і вся опера закінчиться
"Повернення до нормального життя" і "Мілевський відвідав оперу" здається взаємовиключними фразами.
там такий буфет))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2023, 11:35 4
02.12.2023, 16:46 4
02.12.2023, 20:36 16
02.12.2023, 09:00 20
02.12.2023, 17:42 2
02.12.2023, 15:21 4
03.12.2023, 08:53
03.12.2023, 07:40 12