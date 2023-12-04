ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский потихоньку возвращается к нормальной жизни.

Напомним, последнее время многие переживали за состояние здоровья экс-футболиста, а президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оплатил Артему дорогостоящее лечение. И вот – первые результаты: Милевский посетил столичный оперный театр, и выглядел довольно неплохо при этом.

Добавим, что этот пост на странице экс-футболиста в Instagram стал первым за почти три месяца.