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04 декабря 2023, 13:12 |
1389
4

ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу

Экс-форвард «Динамо» прошел курс лечения

04 декабря 2023, 13:12 |
1389
4
ФОТО. Возвращение к нормальной жизни. Милевский посетил оперу
Instagram

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский потихоньку возвращается к нормальной жизни.

Напомним, последнее время многие переживали за состояние здоровья экс-футболиста, а президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оплатил Артему дорогостоящее лечение. И вот – первые результаты: Милевский посетил столичный оперный театр, и выглядел довольно неплохо при этом.

Добавим, что этот пост на странице экс-футболиста в Instagram стал первым за почти три месяца.

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Артем Милевский Динамо Киев Игорь Суркис
Источник Instagram
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Олександр
Те кто бухал в церкви становятсяпастырями 
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0
ALF🎈
Завтра відправлю бутель самогону нлвою ластівкою і вся опера закінчиться
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0
introvert
"Повернення до нормального життя" і "Мілевський відвідав оперу" здається взаємовиключними фразами.
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0
KIPR ALECS
там такий буфет))
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-2
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