Дарья Снигур – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 декабря украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

Время начала поединка – 12:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тимеа Бабош или теннисистки из квалификации.

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