ITF04 декабря 2023, 12:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:16
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Дарья Снигур – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае
04 декабря 2023, 12:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:16
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4 декабря украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).
Время начала поединка – 12:15 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Тимеа Бабош или теннисистки из квалификации.
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