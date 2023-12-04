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  4. Дарья Снигур – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
04 декабря 2023, 12:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:16
282
1

Дарья Снигур – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае

04 декабря 2023, 12:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:16
282
1
Дарья Снигур – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

4 декабря украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Дубае (ОАЭ).

Время начала поединка – 12:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тимеа Бабош или теннисистки из квалификации.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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смотреть онлайн Дарья Снигур Анастасия Захарова ITF Дубай
Источник Sport.ua
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