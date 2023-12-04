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  4. Ракетку Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продали за баснословную сумму
Ролан Гаррос
04 декабря 2023, 12:41 |
233
0

Ракетку Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продали за баснословную сумму

За «орудие труда» серба выложили рекордные 107,5 тысяч долларов

04 декабря 2023, 12:41 |
233
0
Ракетку Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продали за баснословную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Ракетка лучшего теннисиста мира серба Новака Джоковича, которой он играл в финале «Ролан Гаррос»-2016, была продана на аукционе SCP Auctions.

«Орудие труда» Джоковича было оценено в 107,5 тысяч долларов, что является рекордной суммой.

Отметим, что в решающем матче «Ролан Гаррос»-2016 серб обыграл британца Энди Маррея и впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции, оформив карьерный «Шлем».

Добавим, что на данный момент у Джоковича в активе 24 титула «Большого шлема», из них только три завоеваны на кортах Парижа (кроме 2016-го еще в 2021-м и 2023-м).

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Источник Sport.ua
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