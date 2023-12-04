Ракетку Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продали за баснословную сумму
За «орудие труда» серба выложили рекордные 107,5 тысяч долларов
Ракетка лучшего теннисиста мира серба Новака Джоковича, которой он играл в финале «Ролан Гаррос»-2016, была продана на аукционе SCP Auctions.
«Орудие труда» Джоковича было оценено в 107,5 тысяч долларов, что является рекордной суммой.
Отметим, что в решающем матче «Ролан Гаррос»-2016 серб обыграл британца Энди Маррея и впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции, оформив карьерный «Шлем».
Добавим, что на данный момент у Джоковича в активе 24 титула «Большого шлема», из них только три завоеваны на кортах Парижа (кроме 2016-го еще в 2021-м и 2023-м).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два украинца сыграли в матчах АПЛ
Украинка поделилась фотографиями в своем инстаграме