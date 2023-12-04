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WTA
04 декабря 2023, 12:20 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:53
1434
0

ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло

Украинка поделилась фотографиями в своем инстаграме

04 декабря 2023, 12:20 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:53
1434
0
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 мирового рейтинга) отдыхает в Монте-Карло.

Украинская теннисистка в своем инстаграме опубликовала фотографии отдыха вместе со своими родителями, написав комментарий под фото: «Семейное время 🥰❤️».

Ранее Свитолина в Монте-Карло встретилась с украинскими теннисистками Лесей Цуренко и Мартой Костюк и поделилась общим фото.

Напомним, Свитолина стала победительницей в номинации «Возвращение года» от прославленного спортивного телеканала Eurosport.

ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло

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Элина Свитолина фото lifestyle
Источник Instagram
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