Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 мирового рейтинга) отдыхает в Монте-Карло.

Украинская теннисистка в своем инстаграме опубликовала фотографии отдыха вместе со своими родителями, написав комментарий под фото: «Семейное время 🥰❤️».

Ранее Свитолина в Монте-Карло встретилась с украинскими теннисистками Лесей Цуренко и Мартой Костюк и поделилась общим фото.

Напомним, Свитолина стала победительницей в номинации «Возвращение года» от прославленного спортивного телеканала Eurosport.

ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло