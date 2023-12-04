ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
Украинка поделилась фотографиями в своем инстаграме
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 мирового рейтинга) отдыхает в Монте-Карло.
Украинская теннисистка в своем инстаграме опубликовала фотографии отдыха вместе со своими родителями, написав комментарий под фото: «Семейное время 🥰❤️».
Ранее Свитолина в Монте-Карло встретилась с украинскими теннисистками Лесей Цуренко и Мартой Костюк и поделилась общим фото.
Напомним, Свитолина стала победительницей в номинации «Возвращение года» от прославленного спортивного телеканала Eurosport.
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
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