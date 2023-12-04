Заря и Рух назвали составы на матч УПЛ

В 13:00 в Ужгороде на стадионе «Авангард» начнется матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и львовским «Рухом».

Команды назвали составы на поединок.

«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Боль, Кирюханцев, Мишнев, Чурко, Нагнойный, Антюх, Алефиренко, Герреро.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Пастух, Квасниця, Рунич, Карабин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух».