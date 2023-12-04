Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря и Рух назвали составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:13
488
0

Заря и Рух назвали составы на матч УПЛ

Команды сыграют в Ужгороде

04 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:13
488
0
Заря и Рух назвали составы на матч УПЛ
ФК Заря Луганск

В 13:00 в Ужгороде на стадионе «Авангард» начнется матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и львовским «Рухом».

Команды назвали составы на поединок.

«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Боль, Кирюханцев, Мишнев, Чурко, Нагнойный, Антюх, Алефиренко, Герреро.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Пастух, Квасниця, Рунич, Карабин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух».

По теме:
Заря – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным защитником
стартовые составы Заря Луганск Рух Львов Заря - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Футбол | 04 декабря 2023, 13:15 0
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

ФОТО. Романтический поцелуй. Лунин с женой посетил Сантьяго Бернабеу
Футбол | 04 декабря 2023, 11:00 4
ФОТО. Романтический поцелуй. Лунин с женой посетил Сантьяго Бернабеу
ФОТО. Романтический поцелуй. Лунин с женой посетил Сантьяго Бернабеу

Случилось это на следующий день после победы в матче Ла Лиги

Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Футбол | 04.12.2023, 06:10
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Футбол | 03.12.2023, 18:09
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Футбол | 03.12.2023, 14:49
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 74
Футбол
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
02.12.2023, 17:00 21
Футбол
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 20
Футбол
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 18
Футбол
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
04.12.2023, 04:09 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем