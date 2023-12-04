Юрий Береза назвал Кучера и Красникова харьковскими аферистами

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил последние полтора года команды и назвал бывшего спортивного директора и тренера «харьковскими аферистами».

«У нас был некоторый провал, и это в том числе моя вина, что не следил за происходящим в клубе. Приход пары харьковских аферистов – это также мой провал (речь идет о Евгении Красникове и Александре Кучере), клуб до сих пор рассчитывается за их «управление», но тогда реально физически не мог за всем следить, изменились приоритеты в жизни.

Как видите, президент вернулся в клуб и все нормализовалось. С Юрием Вильевичем у нас синергия на высшем уровне. Есть тренера, которые могут совпасть с клубом. Не всякий тренер подойдет нашей команде. «Днепр-1» сначала надо полюбить, впустить в свое сердце и тогда, «Днепр-1» пустит тебя к себе и ты сможешь сделать любой результат. Как сказал Юрий Максимов: «с этими бойцами можно сделать и достичь чего угодно», – вот он это и делает. «Шахтер» обыграли «Барселону» 1:0? А мы их 3:1! Факт? Факт!

Мы с Юрием Вильевичем очень хорошая команда. Он – мотиватор, а я – стимулятор. Особенно стимулирование работает, когда футболисты знают, что в батальоне «Днепр-1» один взвод выделен под спортсменов, ну это конечно юмор», – сказал Береза.

«Днепр-1» после 16 туров УПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 33 очками, уступая только «Кривбассу» по дополнительным показателям.