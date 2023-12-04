Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий Береза назвал Кучера и Красникова харьковскими аферистами
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 09:38 | Обновлено 04 декабря 2023, 09:41
1254
2

Юрий Береза назвал Кучера и Красникова харьковскими аферистами

Почетный президент «Днепра-1» оценил последние полтора года 

04 декабря 2023, 09:38 | Обновлено 04 декабря 2023, 09:41
1254
2
Юрий Береза назвал Кучера и Красникова харьковскими аферистами
СК Дніпро-1. Красников и Кучер

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил последние полтора года команды и назвал бывшего спортивного директора и тренера «харьковскими аферистами».

«У нас был некоторый провал, и это в том числе моя вина, что не следил за происходящим в клубе. Приход пары харьковских аферистов – это также мой провал (речь идет о Евгении Красникове и Александре Кучере), клуб до сих пор рассчитывается за их «управление», но тогда реально физически не мог за всем следить, изменились приоритеты в жизни.

Как видите, президент вернулся в клуб и все нормализовалось. С Юрием Вильевичем у нас синергия на высшем уровне. Есть тренера, которые могут совпасть с клубом. Не всякий тренер подойдет нашей команде. «Днепр-1» сначала надо полюбить, впустить в свое сердце и тогда, «Днепр-1» пустит тебя к себе и ты сможешь сделать любой результат. Как сказал Юрий Максимов: «с этими бойцами можно сделать и достичь чего угодно», – вот он это и делает. «Шахтер» обыграли «Барселону» 1:0? А мы их 3:1! Факт? Факт!

Мы с Юрием Вильевичем очень хорошая команда. Он – мотиватор, а я – стимулятор. Особенно стимулирование работает, когда футболисты знают, что в батальоне «Днепр-1» один взвод выделен под спортсменов, ну это конечно юмор», – сказал Береза.

«Днепр-1» после 16 туров УПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 33 очками, уступая только «Кривбассу» по дополнительным показателям.

По теме:
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Олейник отметил голевой юбилей в УПЛ
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Видимо, у нас что-то немного сломалось»
Юрий Береза Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Кучер Евгений Красников Юрий Максимов
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Футбол | 03 декабря 2023, 23:10 0
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»

Главный тренер «Челси» – о победе над «Брайтоном»

Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Футбол | 03 декабря 2023, 17:31 8
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол

Украинца сбили в штрафной

ВИДЕО. Заработал пенальти + голевой шанс. Все действия Мудрика с Брайтоном
Футбол | 04.12.2023, 05:41
ВИДЕО. Заработал пенальти + голевой шанс. Все действия Мудрика с Брайтоном
ВИДЕО. Заработал пенальти + голевой шанс. Все действия Мудрика с Брайтоном
Романо объяснил, почему Челси не будет покупать Хвичу на позицию Мудрика
Футбол | 04.12.2023, 03:44
Романо объяснил, почему Челси не будет покупать Хвичу на позицию Мудрика
Романо объяснил, почему Челси не будет покупать Хвичу на позицию Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
Футбол | 03.12.2023, 14:58
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
Они и аферисты и бандюганы. Проверенно.
Ответить
0
potemkin78
а в Днепре прям все ангелы
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 3
Бокс
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 3
Теннис
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
02.12.2023, 14:52 4
Биатлон
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
02.12.2023, 15:21 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем