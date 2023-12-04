ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря

В понедельник, 4 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Заря – Рух Львов

2.60 – 3.40 – 2.65

18:00 Аль-Иттихад – Сепахан

2.01 – 3.65 – 3.71

21:45 Торино – Аталанта

3.13 – 3.39 – 2.50

22:00 Сельта – Кадис

1.64 – 4.16 – 6.11