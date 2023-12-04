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04 декабря 2023, 01:07 |
21
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря

Важные события во всех видах спорта

04 декабря 2023, 01:07 |
21
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Заря – Рух Львов

Favbet 2.60 – 3.40 – 2.65

18:00 Аль-Иттихад – Сепахан

Favbet 2.01 – 3.65 – 3.71

21:45 Торино – Аталанта

Favbet 3.13 – 3.39 – 2.50

22:00 Сельта – Кадис

Favbet 1.64 – 4.16 – 6.11

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Источник Sport.ua
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