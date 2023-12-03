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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 19:28 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:42
3823
41

Минаю не грозит техническое поражение за матч с Динамо

О ситуации рассказал Евгений Дикий

03 декабря 2023, 19:28 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:42
3823
41
Минаю не грозит техническое поражение за матч с Динамо
ФК Минай

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, что «Минаю» не грозит техническое поражение за матч с «Динамо» из-за того, что на стадионе нет искусственного освещения.

Матч не был доигран из-за воздушной тревоги, а также надвигающегося темного времени суток.

– Почему матчи УПЛ проходят на стадионе, который не имеет должного освещения?

– Поскольку нормативно-правовыми документами УАФ предусмотрено, что допуском стадионов к соревнованиям в УПЛ и ПФЛ занимается именно УАФ, этот вопрос лучше адресовать соответствующему комитету УАФ.

– А грозит ли теперь «Минаю» техническое поражение из-за сегодняшней ситуации с матчем против «Динамо»?

- Поскольку данный стадион на сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей Украинской Премьер-Лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет. Тем более, на этом стадионе в течение сезона уже состоялось много матчей, как и в прошлом сезоне,он принимал матчи УПЛ.

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Минай - Динамо Динамо Киев Минай Евгений Дикий Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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Комментарии 41
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Gargantua
а как же прошел атестацию стадио, на котором нет освещения?
помнится Шахтеру присудили победу за отсутствие у хозяев подогрева, и не один раз.
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+15
FunnyCat_____
клоуны ффУ шные, а почему ж тогда Ингульцу за матч с шахтером дали?
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+7
Умник
Та сыграем, ок.
Только ж куда вы упл весной матчи засовывать будете.
У Динамо 3 матча у Шахтера 2, у Зари 2 и т.д)))).
А еще сборные в марте, кубок. У Шахтера ле)))). Ухх красота. 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Я считаю надо доигрывать когда будет окно. Не надо уподобляться рыжим ффушникам и симулянтам. Форсмажор как никак. Это только даша и его команда пользуясь связями в кабинетах порешала с Ингульцом
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+5
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FunnyCat_____
ффУ имени рината ахметова добросовестно выполняет свою работу!
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
zzg77
снять с Шахтера 10 очков за нарушение финансового Фейр Плей!
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций без динамо
Если не хотят дырявое динамо чтобы им зачитали тех поражение пусть играют завтра или зассут как всегда ,они уже как то засцали ехать в украинский город Мариуполь ,фу сепары позорники они трусливые 
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-6
AK.228
Фанька, зґвалтована двумя злыми глиномесами, що ти за мною бігаєш всюди!?😂
Я тебе ебати не буду і не прохай
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-7
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Лига конференций без динамо
Не справедливо
дырявому динамо нужно засчитать поражение ,они боялись после отмена тревоги играть по снегу ,фу опзжшники шестые трусливые 
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-8
BallsToTheWall
Динамо самовольно уехало, а Минаю технарь за МиГи?   Это кто такие темы поднимает.   Там же рассчитывали в светлое время сыграть.   И могли бы играть.   Какие шансы, что враг запустит Кинжал в село Минай?   Нулевые!   Дорогое удовольствие.
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-10
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AK.228
Просто опзж проїхала 1600 км і все… 
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-11
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dip85
Знову будуть тягнути найтитулованіше дНонамо до перемоги в кабінетах....на полі їм не вдається....
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-17
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