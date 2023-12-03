Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, что «Минаю» не грозит техническое поражение за матч с «Динамо» из-за того, что на стадионе нет искусственного освещения.

Матч не был доигран из-за воздушной тревоги, а также надвигающегося темного времени суток.

– Почему матчи УПЛ проходят на стадионе, который не имеет должного освещения?

– Поскольку нормативно-правовыми документами УАФ предусмотрено, что допуском стадионов к соревнованиям в УПЛ и ПФЛ занимается именно УАФ, этот вопрос лучше адресовать соответствующему комитету УАФ.

– А грозит ли теперь «Минаю» техническое поражение из-за сегодняшней ситуации с матчем против «Динамо»?

- Поскольку данный стадион на сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей Украинской Премьер-Лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет. Тем более, на этом стадионе в течение сезона уже состоялось много матчей, как и в прошлом сезоне,он принимал матчи УПЛ.