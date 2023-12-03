Минаю не грозит техническое поражение за матч с Динамо
О ситуации рассказал Евгений Дикий
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, что «Минаю» не грозит техническое поражение за матч с «Динамо» из-за того, что на стадионе нет искусственного освещения.
Матч не был доигран из-за воздушной тревоги, а также надвигающегося темного времени суток.
– Почему матчи УПЛ проходят на стадионе, который не имеет должного освещения?
– Поскольку нормативно-правовыми документами УАФ предусмотрено, что допуском стадионов к соревнованиям в УПЛ и ПФЛ занимается именно УАФ, этот вопрос лучше адресовать соответствующему комитету УАФ.
– А грозит ли теперь «Минаю» техническое поражение из-за сегодняшней ситуации с матчем против «Динамо»?
- Поскольку данный стадион на сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей Украинской Премьер-Лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет. Тем более, на этом стадионе в течение сезона уже состоялось много матчей, как и в прошлом сезоне,он принимал матчи УПЛ.
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Только ж куда вы упл весной матчи засовывать будете.
У Динамо 3 матча у Шахтера 2, у Зари 2 и т.д)))).
А еще сборные в марте, кубок. У Шахтера ле)))). Ухх красота.
Я тебе ебати не буду і не прохай
дырявому динамо нужно засчитать поражение ,они боялись после отмена тревоги играть по снегу ,фу опзжшники шестые трусливые