Защитник Вереса: «Ничья с Полесьем – не наш максимум. Оттолкнулись от дна»

Аутсайдер УПЛ «Верес» после ряда неудачных матчей сумел отобрать очки у одного из лидеров «Полесья» (1:1). Защитник Василий Курко уверен, что дальше команда будет только прогрессировать.

– По эмоциональности эта игра точно войдет в топ-три в моей карьере. Я очень верил в победу над Полесьем. Как и вся команда. Даже когда уступали в счете – было ощущение, что в конце дожмем соперника и зацепимся по крайней мере за ничью. Пропущенный гол анализировать сейчас тяжело. Все очень быстро произошло. Вроде бы все надежно сыграли со своими игроками в штрафной площадке. Но сопернику удался подбор и человек забил. Надо анализировать.

Очень непросто сегодня было играть против Бени Макуана. Он быстро бежит, хорошо понимает игру, имеет технику. Но Василий Гакман прекрасно против этого соперника действовал. Практически полностью его нейтрализовал.

Ничья с Полесьем – не наш максимум. Мы только оттолкнулись от дна и к этому максимуму двигаемся.