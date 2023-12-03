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  4. Кубок Англии. Команды Зинченко, Мудрика и Миколенко узнали соперников
Кубок Англии
03 декабря 2023, 16:20 |
1134
0

Кубок Англии. Команды Зинченко, Мудрика и Миколенко узнали соперников

Жеребьевка третьего раунда

03 декабря 2023, 16:20 |
1134
0
Кубок Англии. Команды Зинченко, Мудрика и Миколенко узнали соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. Наиболее знаковой стала пара Арсенал – Ливерпуль.

Кроме того, Челси Михаил Мудрика сыграет с Престоном, Эвертон Виталия Миколенко сразится с Кристал Пэлас, Брентфорд Егора Ярмолюка примет Вулверхэмптон, а Борнмут Ильи Забарного сыграет с КПР.

Назарию Русину и его Сандерленду достался Ньюкасл.

Матчи запланированы на уикэнд 6 января.

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Кубок Англии по футболу Челси Михаил Мудрик Арсенал Лондон Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный Виталий Миколенко Эвертон Егор Ярмолюк Брентфорд Назарий Русин Сандерленд
Источник Sport.ua
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