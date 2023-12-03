Кубок Англии03 декабря 2023, 16:20 |
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Кубок Англии. Команды Зинченко, Мудрика и Миколенко узнали соперников
Жеребьевка третьего раунда
03 декабря 2023, 16:20 |
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Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. Наиболее знаковой стала пара Арсенал – Ливерпуль.
Кроме того, Челси Михаил Мудрика сыграет с Престоном, Эвертон Виталия Миколенко сразится с Кристал Пэлас, Брентфорд Егора Ярмолюка примет Вулверхэмптон, а Борнмут Ильи Забарного сыграет с КПР.
Назарию Русину и его Сандерленду достался Ньюкасл.
Матчи запланированы на уикэнд 6 января.
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