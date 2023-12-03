03.12.2023 13:15 – FT 1 : 2
Нидерланды03 декабря 2023, 15:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:35
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Кто их остановит? ПСВ выиграл 14 из 14 матчей чемпионата Нидерландов
Сегодня обыграли прямого конкурента
03 декабря 2023, 15:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:35
467
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Наиболее невероятную форму в нынешнем сезоне в европейских чемпионатах демонстрирует ПСВ, который сегодня обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1.
Для ПСВ это 14 победа в 14 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Нидерландов. Команда набрала 42 очка и оторвалась от «Фейе», который идет вторым, на 10 очков.
«Аякс» в этом сезоне не конкурент за чемпионство, так как амстердамцы сейчас с 15 очками занимают 11-е место.
Чемпионат Нидерландов, 14-й тур
Фейеноорд - ПСВ 1:2
Голы: Хименес, 81 - Сайбари, 65, Боскальи, 68
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