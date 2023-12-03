Кто их остановит? ПСВ выиграл 14 из 14 матчей чемпионата Нидерландов

Наиболее невероятную форму в нынешнем сезоне в европейских чемпионатах демонстрирует ПСВ, который сегодня обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1.

Для ПСВ это 14 победа в 14 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Нидерландов. Команда набрала 42 очка и оторвалась от «Фейе», который идет вторым, на 10 очков.

«Аякс» в этом сезоне не конкурент за чемпионство, так как амстердамцы сейчас с 15 очками занимают 11-е место.

Чемпионат Нидерландов, 14-й тур

Фейеноорд - ПСВ 1:2

Голы: Хименес, 81 - Сайбари, 65, Боскальи, 68