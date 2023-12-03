Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто их остановит? ПСВ выиграл 14 из 14 матчей чемпионата Нидерландов
Чемпионат Нидерландов
Фейеноорд
03.12.2023 13:15 – FT 1 : 2
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
03 декабря 2023, 15:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:35
467
0

Кто их остановит? ПСВ выиграл 14 из 14 матчей чемпионата Нидерландов

Сегодня обыграли прямого конкурента

03 декабря 2023, 15:31 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:35
467
0
Кто их остановит? ПСВ выиграл 14 из 14 матчей чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Наиболее невероятную форму в нынешнем сезоне в европейских чемпионатах демонстрирует ПСВ, который сегодня обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1.

Для ПСВ это 14 победа в 14 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Нидерландов. Команда набрала 42 очка и оторвалась от «Фейе», который идет вторым, на 10 очков.

«Аякс» в этом сезоне не конкурент за чемпионство, так как амстердамцы сейчас с 15 очками занимают 11-е место.

Чемпионат Нидерландов, 14-й тур

Фейеноорд - ПСВ 1:2
Голы: Хименес, 81 - Сайбари, 65, Боскальи, 68

По теме:
Пушич получил еще одного ассистента. Это 3-кратный чемпион Нидерландов
Серхио Рамос забил 10000-й гол в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
ПСВ Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Футбол | 02 декабря 2023, 17:00 21
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией

Героем матча стал Кристиан Стуани

ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Футбол | 02 декабря 2023, 16:01 0
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили

После первого тайма счет в матче 0:0

У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Футбол | 02.12.2023, 17:42
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
СЛОНКА: «600 км по ужасных дорогах, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
Футбол | 03.12.2023, 15:32
СЛОНКА: «600 км по ужасных дорогах, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасных дорогах, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
Луческу видит Украину потенциальным фаворитом группы на Евро-2024
Футбол | 03.12.2023, 11:36
Луческу видит Украину потенциальным фаворитом группы на Евро-2024
Луческу видит Украину потенциальным фаворитом группы на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 16
Футбол
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 14
Футбол
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 2
Бокс
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 29
Футбол
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
02.12.2023, 17:16
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 73
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем