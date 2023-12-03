Не хватило игроков. Почему Металлист 1925 не вышел на матч U-19 с Шахтером
Много заболевших игроков
Не состоялся матч юношеского чемпионата Украины между «Шахтером» и «Металлистом 1925». Стало известно, что проблема в количестве игроков у харьковской команды.
В заявке «Металлиста 1925» U-19 было всего 10 игроков, включая трех вратарей.
Такая ситуация сложилась из-за большого количества заболевших, травмированных и дисквалифицированных. Харьковчане попросили «Шахтер» перенести матч, но получили отказ.
Скорее всего, «Металлист 1925» U-19 получит техническое поражение. В таблице команда занимает последнее место, «Шахтер» идет в топ-3.
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