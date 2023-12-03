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Молодежные турниры
03 декабря 2023, 15:14 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:34
1026
4

Не хватило игроков. Почему Металлист 1925 не вышел на матч U-19 с Шахтером

Много заболевших игроков

03 декабря 2023, 15:14 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:34
1026
4
Не хватило игроков. Почему Металлист 1925 не вышел на матч U-19 с Шахтером
ФК Металлист 1925

Не состоялся матч юношеского чемпионата Украины между «Шахтером» и «Металлистом 1925». Стало известно, что проблема в количестве игроков у харьковской команды.

В заявке «Металлиста 1925» U-19 было всего 10 игроков, включая трех вратарей.

Такая ситуация сложилась из-за большого количества заболевших, травмированных и дисквалифицированных. Харьковчане попросили «Шахтер» перенести матч, но получили отказ.

Скорее всего, «Металлист 1925» U-19 получит техническое поражение. В таблице команда занимает последнее место, «Шахтер» идет в топ-3.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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DK1961
Ржавые мажоры снова отказались пойти навстречу. Более подлой команды в Украине нету. Они ТАКИМ ОБРАЗОМ и привыкли набирать очки.
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+7
ROBOCOP
Зато Шахтёру клубы всегда идут навстречу. Не припомню  чтобы когда то Шахтёру отказали
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+4
BEAN
Хорошая напоминалка всем остальным командам, которых руководство ФК Шахтер будет в следующий раз просить о переносе...
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+4
sahka1981
Ну і де ж тут кротяча ботва, аля Іванови, закарпатфани і т.д. чому мовчать?
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+2
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