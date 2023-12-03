УЕФА расследует звуки секса во время жеребьевки. Это был пранк

УЕФА занимается расследование того, почему во время церемонии жеребьевки Евро-2024 раздавались звуки сексуального характера.

Блогер и пранкер Даниэль Джарвис уже признался, что такой розыгрыш он организовал благодаря телефону, который прикрепил в помещении.

Такой же пранк Джарвис организовал год назад в студии BBC, когда эксперты обсуждали матч Кубка Англии.

По итогам жеребьевки Украина получила потенциальных соперников в группе финальной части Евро, однако команде Сергея Реброва еще нужно пройти плей-офф Лиги наций.

В марте в полуфинале Украина сыграет с Боснией.