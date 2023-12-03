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Чемпионат Европы
03 декабря 2023, 14:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:49
2077
1

УЕФА расследует звуки секса во время жеребьевки. Это был пранк

Розыгрыш устроил известный пранкер

03 декабря 2023, 14:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:49
2077
1
УЕФА расследует звуки секса во время жеребьевки. Это был пранк
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА занимается расследование того, почему во время церемонии жеребьевки Евро-2024 раздавались звуки сексуального характера.

Блогер и пранкер Даниэль Джарвис уже признался, что такой розыгрыш он организовал благодаря телефону, который прикрепил в помещении.

Такой же пранк Джарвис организовал год назад в студии BBC, когда эксперты обсуждали матч Кубка Англии.

По итогам жеребьевки Украина получила потенциальных соперников в группе финальной части Евро, однако команде Сергея Реброва еще нужно пройти плей-офф Лиги наций.

В марте в полуфинале Украина сыграет с Боснией.

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УЕФА жеребьевка Евро-2024 Евро-2024
Источник BBC
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DK1961
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