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  4. ВИДЕО. Что делал защитник? В Португалии назначили странный пенальти
Португалия
03 декабря 2023, 12:20 |
641
0

ВИДЕО. Что делал защитник? В Португалии назначили странный пенальти

К счастью, эпизод не повлиял на исход поединка

03 декабря 2023, 12:20 |
641
0
ВИДЕО. Что делал защитник? В Португалии назначили странный пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго дивизиона Португалии «Оливейренсе» – «Порту В» произошел интересный момент.

Арбитр встречи Марсио Торрес назначил пенальти, после того, как защитник гостей остановил мяч рукой в штрафной площадке после передачи голкипера и решил второй раз ввести его в игру.

Эпизод произошел в конце матча, когда команда «Порту В» уже выигрывала со счетом 3:0. Нападающий «Оливейренсе» Зе Педро реализовал одиннадцатиметровый, но продолжить камбэк не удалось

Видео момента

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Источник Sport.ua
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