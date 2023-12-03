Португалия03 декабря 2023, 12:20 |
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ВИДЕО. Что делал защитник? В Португалии назначили странный пенальти
К счастью, эпизод не повлиял на исход поединка
03 декабря 2023, 12:20 |
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В матче второго дивизиона Португалии «Оливейренсе» – «Порту В» произошел интересный момент.
Арбитр встречи Марсио Торрес назначил пенальти, после того, как защитник гостей остановил мяч рукой в штрафной площадке после передачи голкипера и решил второй раз ввести его в игру.
Эпизод произошел в конце матча, когда команда «Порту В» уже выигрывала со счетом 3:0. Нападающий «Оливейренсе» Зе Педро реализовал одиннадцатиметровый, но продолжить камбэк не удалось
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