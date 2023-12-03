Украина. Премьер лига03 декабря 2023, 16:44 |
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Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 декабря в 13:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги
03 декабря 2023, 16:44 |
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В понедельник, 4 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.
После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Заря» имеет в своем активе десять очков, «Рух» отыграл уже 15 поединков и имеет 24 балла.
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «УНИАН» и Youtube-канале «FootballHub».
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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