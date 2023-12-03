В понедельник, 4 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард».

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Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Заря» имеет в своем активе десять очков, «Рух» отыграл уже 15 поединков и имеет 24 балла.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «УНИАН» и Youtube-канале «FootballHub».



Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица УПЛ