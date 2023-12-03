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Чемпионат Украины
Заря
04.12.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 16:44 |
179
0

Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 декабря в 13:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

03 декабря 2023, 16:44 |
179
0
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Заря – Рух

В понедельник, 4 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Заря» имеет в своем активе десять очков, «Рух» отыграл уже 15 поединков и имеет 24 балла.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «УНИАН» и Youtube-канале «FootballHub».

Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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