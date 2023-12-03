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  4. Ястремская и Соболева получили соперниц на турнире WTA 125 в Анже
WTA
03 декабря 2023, 10:24 |
169
1

Ястремская и Соболева получили соперниц на турнире WTA 125 в Анже

Даяна сыграет сразу в основе, Анастасия – в квалификации

03 декабря 2023, 10:24 |
169
1
Ястремская и Соболева получили соперниц на турнире WTA 125 в Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Анастасия Соболева сыграют на хардовом турнире WTA 125 в Анже (Франция).

Соболева (№323 WTA) начнет в квалификации матчем против француженки Эмелин Дартрон (№417 WTA).

Ястремская выступит в основной сетке, где она получила шестой номер посева. В первом раунде она сразится с Тифани Леметр из Франции (№501 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Даяна Ястремская WTA Анже Анастасия Соболева
Источник Sport.ua
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Александр Ад
суперниці прохідні.хай щастить!
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