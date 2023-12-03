Ястремская и Соболева получили соперниц на турнире WTA 125 в Анже

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Анастасия Соболева сыграют на хардовом турнире WTA 125 в Анже (Франция).

Соболева (№323 WTA) начнет в квалификации матчем против француженки Эмелин Дартрон (№417 WTA).

Ястремская выступит в основной сетке, где она получила шестой номер посева. В первом раунде она сразится с Тифани Леметр из Франции (№501 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА