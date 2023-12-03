WTA03 декабря 2023, 10:24 |
169
1
Ястремская и Соболева получили соперниц на турнире WTA 125 в Анже
Даяна сыграет сразу в основе, Анастасия – в квалификации
03 декабря 2023, 10:24 |
169
1
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Анастасия Соболева сыграют на хардовом турнире WTA 125 в Анже (Франция).
Соболева (№323 WTA) начнет в квалификации матчем против француженки Эмелин Дартрон (№417 WTA).
Ястремская выступит в основной сетке, где она получила шестой номер посева. В первом раунде она сразится с Тифани Леметр из Франции (№501 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2023, 07:40 3
«Брентфорд» обыграл «Лутон Таун» со счетом 3:1, Егор отыграл 70 минут
Футбол | 02 декабря 2023, 17:16 0
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
Футбол | 02.12.2023, 15:21
Теннис | 01.12.2023, 10:13
Футбол | 02.12.2023, 17:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
суперниці прохідні.хай щастить!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.12.2023, 17:07 24
02.12.2023, 02:42 4
01.12.2023, 19:03 55
02.12.2023, 20:19 16
01.12.2023, 10:58 26
02.12.2023, 16:01
01.12.2023, 16:00 28
01.12.2023, 17:37 15