Другие новости03 декабря 2023, 00:22 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
Важные события во всех видах спорта
03 декабря 2023, 00:22 |
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В воскресенье, 3 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Минай – Динамо Киев
16:00 Ливерпуль – Фулхэм
16:00 Челси – Брайтон
17:00 Шахтер – Металлист 1925
18:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм
18:30 Байер – Боруссия Дортмунд
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