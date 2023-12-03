ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря

В воскресенье, 3 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Динамо Киев

8.40 – 5.20 – 1.35

16:00 Ливерпуль – Фулхэм

1.29 – 6.69 – 11.30

16:00 Челси – Брайтон

1.80 – 4.26 – 4.45

17:00 Шахтер – Металлист 1925

1.18 – 7.10 – 17.00

18:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм

1.31 – 6.60 – 10.00

18:30 Байер – Боруссия Дортмунд

1.66 – 4.75 – 4.94