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03 декабря 2023, 00:22 |
28
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря

Важные события во всех видах спорта

03 декабря 2023, 00:22 |
28
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Динамо Киев

Favbet 8.40 – 5.20 – 1.35

16:00 Ливерпуль – Фулхэм

Favbet 1.29 – 6.69 – 11.30

16:00 Челси – Брайтон

Favbet 1.80 – 4.26 – 4.45

17:00 Шахтер – Металлист 1925

Favbet 1.18 – 7.10 – 17.00

18:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм

Favbet 1.31 – 6.60 – 10.00

18:30 Байер – Боруссия Дортмунд

Favbet 1.66 – 4.75 – 4.94

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Источник Sport.ua
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